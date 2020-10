Offene Fragen, Ohnmacht und Ärger bei den Kuchler Firmen

Welche Folgen die Quarantäne für die Betriebe hat.

Im Autohaus Wenger in Kuchl laufen am Freitag die Telefone heiß. "Wir haben 800 Garnituren Winterreifen eingelagert und in den kommenden Wochen einen Termin nach dem anderen", sagt Seniorchefin Barbara Wenger. Mit 1. November beginnt bekanntlich die Winterreifenpflicht. Zum Glück gebe es noch die Filiale in Salzburg. "Ich verstehe ja die Quarantäne, ich muss mich selbst furchtbar ärgern, dass die Leute so blöd sind. Aber jetzt zahlen wir alle drauf", sagt Wenger.

Grund für die strikten Einschnitte ins ...