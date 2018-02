Olympia dient für die Axess AG als idealer Türöffner

Der Experte für Zutrittssysteme und Ticketing zieht eine erste Bilanz über die Olympischen Spiele in Südkorea - und ist sehr zufrieden. Die Hightech-Schmiede will auch künftig in Asien stark wachsen. Ein Fixtermin sind die "Spiele" in Peking 2022.

