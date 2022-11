Olympia-Idee wirkt in Salzburg immer noch nach

Sport erwirtschaftet in Salzburg mehr als vier Milliarden Euro im Jahr, jeder sechste Job im Land hat mit Sport zu tun. Großevents gelten als Schlüssel zum Erfolg.

Salzburger Bemühungen, Olympische Winterspiele im Land zu veranstalten, sind drei Mal danebengegangen. Für die Bewerbe 2006 scheiterte Salzburg in der österreichinternen Qualifikation an Kärnten ("senza confini"), für 2010 ging der Zuschlag an Vancouver und bei den Spielen 2014 hatte Sotschi (Russland) die Nase vorn.

Salzburg hatte die Nase voll und ein paar Jahre vergingen. Das Land Salzburg, genau: das Sportressort von Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP), beauftragte das in Wien ansässige Institut für Sportökonomie SportsEconAustria mit ...