Olympiasieger-Snowboard kommt aus Hollersbach

Alessandro Hämmerle raste auf seinem "Apex"-Modell zu Gold im Snowboard-Cross - ein Riesenerfolg auch für die Pinzgauer Hersteller.

Gesamtweltcup, Weltmeistertitel, olympische Silber- und Bronzemedaillen - alles haben Snowboard-Profis mit dem Material der Firma Apex schon gewonnen. Einzig auf eine Olympia-"Goldene" konnte bisher nicht verwiesen werden.

Dieser Traum von Hans-Peter Maier und Bernd Wallner, die in einer ausgebauten ehemaligen Garage den Zwei-Mann-Betrieb führen, ging am 10. Februar in Erfüllung. Der Vorarlberger Alessandro Hämmerle kürte sich nach einem spannenden Fotofinish hauchdünn zum Olympiasieger im Snowboard-Cross. Seit 2015 ist er äußerst erfolgreich mit den individuell abgestimmten Brettern aus Hollersbach ...