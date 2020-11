Online-Elternabende zum Berufseinstieg

Führende Salzburger Industriebetriebe erzählen aus der Praxis und schildern, welche Fähigkeiten und Talente besonders gesucht werden. Anmelden unter: salzburger-industrie@iv.at

Ausbildner aus heimischen Betrieben informieren am 19. und 20. November via Internet aus erster Hand über Karrierechancen, berufliche Anforderungen, Schnuppertage und vieles mehr. Es ist das eine Initiative der Plattform "Die Salzburger Industrie", der WKS-Sparte Industrie sowie der Industriellenvereinigung Salzburg (IV) im Rahmen der Berufs-Info-Messe BIM, die heuer nur online stattfindet. "Das ist eine ideale Möglichkeit für Unternehmen, Eltern und Jugendliche, sich gegenseitig kennen zu lernen und Berufschancen auszuloten", betonten Jugendlandesrätin Andrea Klambauer und Bildungslandesrätin Maria Hutter am Dienstag. Eltern seien in der Phase der Berufsorientierung die wichtigsten Ansprechpartner für ihre Kinder. Peter Unterkofler, Obmann der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Salzburg und Präsident der Industriellenvereinigung, sagte: "Sie erhalten beim Online-Elternabend spannende Einblicke in Berufsbilder und Karrierewege und bekommen gezielt Tipps fürs Schnuppern und Bewerben."

Die Ausbildner der Unternehmen Bosch, Palfinger, Siemens, Porsche, ÖBB, MACO, Digital Elektronik und Iveco erzählen aus der Praxis und schildern, welche Fähigkeiten und Talente ganz besonders gesucht werden und was beim Bewerbungsprozess besonders wichtig ist. Interessierte melden sich per E-Mail unter salzburger-industrie@iv.at an und erhalten dann einen Teilnahme-Link.

Termine: Virtuelle Elternabende finden am Donnerstag, 19. November, von 17 bis 19 Uhr, und am Freitag, 20. November, von 15 bis 17 Uhr, statt.

Quelle: SN