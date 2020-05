Verena Politschnig schließt Ende Mai ihre Werkstatt sowie ihr Geschäft für Orthopädietechnik im Salzburger Stadtteil Riedenburg. Das Haus samt Grundstück will sie verkaufen. Die 36-jährige Meisterin der Orthopädietechnik will sich ihrer Familie widmen und beruflich neu orientieren. Das Unternehmen wurde 1953 von Politschnigs Großvater gegründet und siedelte 1969 an den jetzigen Standort.

Quelle: SN