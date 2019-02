Ortschef zur Baurestmassenanlage in Eugendorf: "Gutachten zeigt, dass das keinen Sinn macht"

Im Eugendorfer Ortsteil Reitberg soll eine Anlage entstehen, die Baurestmassen aufarbeitet. Nun gibt es ein erstes Gutachten zu dem Projekt.

Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass es bei einer öffentlichen Verhandlung in Eugendorf heiß herging. Thema war die geplante Baurestmassenaufarbeitungsanlage des Neumarkter Unternehmers Josef Mayrhofer im Eugendorf-Reitberg. Bei der Besichtigung waren vor allem bei den Anrainern und bei Bürgermeister Johann Strasser (ÖVP) die Wogen hochgegangen. Inzwischen liegt ein Raumverträglichkeitsgutachten der Raumplanungsabteilung des Landes vor. Darin heißt es zusammengefasst: "Somit wird raumordnungsfachlich ein Widerspruch zum REK der Gemeinde Eugendorf gesehen, in welchen die freie Landschaft rund um Reitberg-Burgstall als ,Freiflächen mit besonderer Wertigkeit für das Landschaftsbild' kartiert sind und mittels textlicher Festlegung in den Zielen und Maßnahmen zum Siedlungs- und Freiraum ,Freihalten der umgebenden weitläufigen Grünlandflächen vor visuellen Belastungen, Erhaltung der wertvollen landwirtschaftlichen Flächen' in diesem Bereich festlegt." Somit verträgt sich das Projekt laut diesem Gutachten nicht mit dem räumlichen Entwicklungskonzept (REK) der Gemeinde Eugendorf.