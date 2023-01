Outdoor-Ausrüstung stark nachgefragt, Tourenskischuhe kosten im Schnitt 452 Euro

28 Prozent des Umsatzes im Sportfachhandel entfallen mittlerweile auf Outdoor-Ausrüstung. Fast die Hälfte liefert der Bekleidungssektor. Auf der Sportfachmesse in Salzburg gründeten Handel und Ausrüster nun die ARGE Outdoor.

Outdoor-Sport liegt spätestens seit der Coronapandemie im Trend. Das hat in dem Segment für Umsatzzuwächse im zweistelligen Prozentbereich gesorgt, wie die neu gegründete Arge Outdoor am Mittwoch berichtete. Die Gründung fand im Rahmen der ÖSFA, Österreichs größter Sportfachmesse, in der Salzburger Brandboxx statt. 16 Mitglieder und 20 Marken sind dabei (Arva, Deuter, Dynafit, Fizan, Fritschi, Intersport, La Sportiva, Leki, Löffler, Lowa, Mammut, Martini, Meindl, Ortovox, Sport 2000, Salomon, Salewa, Scarpa, Schöffel und Wintersteiger). Sprecherin der Arge Outdoor ist Irina Andorfer ...