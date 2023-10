Paar managt vom Wolfgangsee aus Olivenplantage in Istrien

"Anders als in Spanien und Süditalien dürfte die Ertragssituation in Istrien heuer durchaus positiv zu beurteilen sein."

Aus autochthonen istrianischen und seltenen italienischen Sorten wird vor Ort grünes, früh geerntetes und dadurch besonders pikantes Olivenöl der höchsten Qualitätsstufe "Extra Vergine" produziert. "Anders als in Spanien und Süditalien dürfte die Ertragssituation in Istrien heuer durchaus positiv zu beurteilen sein", gibt sich Rudolf Nemetschke optimistisch. Die Ernte erfolgt teils von Hand, teils mittels sogenannter Handrüttler und Netzen.

Das funktioniert natürlich nicht zu zweit. Bis zu zehn Personen beschäftigen die Nemetschkes in Istrien. Sie selbst sind überwiegend am Wolfgangsee anzutreffen. "Natürlich sind wir regelmäßig in Istrien - zur Erntezeit häufiger, sonst alle paar Wochen für zwei oder drei Tage, im Winter oder Hochsommer aber kaum", sagt Nemetschke.

Sieben Goldmedaillen

Acht Jahre nach dem Aufbau der Plantage werden heute unter dem Namen "Avistria" sieben Olivenöle vertrieben - und das mit großem Erfolg. Bei der wichtigsten Fachveranstaltung in Kroatien, der "OLEA" in Vodice, gewann das Paar mit beiden eingereichten Öl Gold. Beim weltgrößten Wettbewerb für Olivenöle der obersten Qualitätskategorie, der New York International Olive Oil Competition, staubte Avistria mit allen sieben eingereichten Ölen die Goldmedaille ab.