Palfinger-Ausbau in Köstendorf ist abgeschlossen

Salzburgs einziges börsennotiertes Unternehmen, der Kranhersteller Palfinger, hat seit rund zwei Jahren das Werk in Köstendorf ausgebaut - und ist nun endlich fertig.

Weltweit tätig.10.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz. Und der der Sitz in Salzburg: Das ist Palfinger. Das Unternehmen feierte Mittwochabend offiziell den Standortausbau in Köstendorf. Dabei verwies Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) auf die Qualität als entscheidenden Standortfaktor im internationalen Wettbewerb.

"Ich bin stolz und froh, ein weltweit agierendes Marktführer-Unternehmen, das noch dazu um Familienbesitz ist, hier in Salzburg zu wissen", betonte Haslauer - und weiter: "Palfinger wiederlegt eindrucksvoll das Gerücht, wonach der Weltmarkt eben nur von den großen Metropolen aus erobert werden könne."

SN/lmz LH Wilfried Haslinger begrüßte am Mittwochabend (von links) Vorstandssprecher Andreas Klauser, Aufsichtsrat Hubert Palfinger und Unternehmenssprecher Hannes Roither.

Salzburg, Standort mit Zukunft

Das Bundesland Salzburg konzentriert sich als Wirtschaftsstandort auf innovative Unternehmen, die mit viel Know-how hochwertige Arbeitsplätze schaffen - ganz nach dem Motto: "Klasse statt Masse". Zur Qualität gehöre insbesondere das Thema Aus- und Weiterbildung sowie Forschung und Entwicklung, betonte Haslauer, der auf aktuelle Projekte des Landes hinwies: "Mit dem Talente-Check werden alle Schülerinnen und Schüler der siebenten und achten Schulstufe auf ihre Möglichkeiten hin getestet. Die internationale Schule im Bundesgymnasium Zaunergasse in der Landeshauptstadt wurde gestartet. Und im Projekt ,DeregulierungKonkret' fördern wir Deregulierung und Entbürokratisierung der Verfahren."

Eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum

Zur Palfinger-Gruppe gehören 86 Gesellschaften in 34 Ländern. Etwa 95 Prozent der Produkte werden in mehr als 130 Länder weltweit exportiert. Das 1932 gegründete Unternehmen steht für innovative Hebe-Lösungen die auf Nutzfahrzeugen, Gebäuden und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. In Köstendorf, seit 1992 einer der Standorte der Palfinger Europa GmbH, sind rund 400 Personen beschäftigt. Dort befinden sich ein Forschungs- und Entwicklungszentrum, in dem mehrere Abteilungen und einige Kompetenzzentren untergebracht sowie der Prototypenbau, Versuch und Dauertest und die Montage für Lkw-Krane.



Quelle: SN