Palfinger-Boss zieht ins Präsidium der Industriellenvereinigung Salzburg ein

Andreas Klauser, Vorstand der Palfinger AG, legt vorsorglich schon einen 77-Punkte-Plan für die neue Landesregierung vor.

Internationales Flair zieht in das Präsidium der Salzburger Industriellenvereinigung ein. Andreas Klauser (57) besetzt die Position des ehemaligen Salzburg-AG-Generaldirektors Leonhard Schitter, der zur Energie AG nach Linz wechselte, neu. Klauser ist Vorstand der Palfinger AG und steht somit dem größten Industriebetrieb im Land vor. Die Produktion von Kränen erfolgt bei Palfinger mit 12.210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 31 Fertigungs- und Montagewerken in Europa, Nord- und Südamerika sowie in Asien. Jahresumsatz: 2,23 Milliarden Euro.

Politik müsse für "leistbares Wohnen" ...