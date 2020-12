Palfinger braucht seine Kräne jetzt selbst

In Lengau entsteht ein Ausbildungscampus, das Forschungszentrum in Köstendorf wird ausgebaut. Investiert werden insgesamt bis zu 40 Mill. Euro.

Am Palfinger-Standort im oberösterreichischen Lengau stehen bereits die hauseigenen Krane auf der Baustelle: Das Aus- und Weiterbildungszentrum "Palfinger Campus" wird neu gebaut. Dort sollen künftig nicht nur die Lehrlinge aller Standorte ausgebildet werden, sondern auch Mitarbeiter der Gruppe Weiterbildungen absolvieren. "Der Fokus liegt auf Digitalisierung, Software und Industrie 4.0", sagte Andreas Klauser, Chef des börsenotierten Salzburger Kranherstellers, beim Spatenstich am Dienstag. Damit wolle man dem steigenden Bedarf nach hoch qualifizierten Fachkräften Rechnung tragen. Eingerichtet wird auf dem Campus an der ...