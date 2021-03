Palfinger schafft 100 neue Jobs in Köstendorf

Der Kranhersteller investiert mittelfristig 13 Mill. Euro in ein Technologiezentrum. Sorge, die 100 nötigen Fachkräfte zu finden, hat man nicht.

Nach der coronabedingten Delle 2020 - der Umsatz sank von 1,7 auf rund 1,5 Milliarden Euro - ist man beim börsennotierten Kranhersteller Palfinger wieder voll auf Wachstum getrimmt: Insgesamt werden rund 40 Mill. Euro investiert - und teils auch vorgezogen, um die Covid-19-Investitionsprämie des Bundes zu nutzen, wie es heißt.

Eines der größeren Einzelprojekte dabei sind die rund 13 Mill. Euro, die mittelfristig in das bestehende Forschungs- und Technologiezentrum in Köstendorf fließen. Allein in der heurigen Phase 1 ...