Palfinger verzeichnete Gewinnschub im ersten Halbjahr

Jener ehemalige FPÖ-Kommunalpolitiker, der am 12. Juli vormittags mit seiner Waffe 29 Mal vom Balkon feuerte, wurde nun aus der psychiatrischen Abteilung der Christian Doppler Klinik entlassen. Laut seinem …

Chronik

Ein 16-Jähriger ist am Mittwoch in Bergheim fast ertrunken. Der Bursch liegt noch im Krankenhaus, ist aber stabil, heißt es im Spital. Das ist bereits der dritte Badeunfall in dieser Woche, bei dem das Opfer …