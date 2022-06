Palfinger will in fünf Jahren 700 Entwickler beschäftigen

Der börsenotierte Salzburger Kranhersteller Palfinger geht einen weiteren, großen Schritt ins digitale Zeitalter. Am Dienstag wurde der Ausbau am Standort in Köstendorf zum globalen Technologiezentrum des Konzerns gefeiert. Fünf Millionen Euro sind in die erste Phase geflossen, weitere 20 Millionen Euro sollen ab nächstem Jahr folgen, um den Prototypenbau zu erweitern.

"Wir werden künftig nicht mehr physisch, sondern virtuell testen", erklärte der Leiter der Forschung & Entwicklung bei Palfinger, Andreas Hille. Es gehe nicht mehr darum, altmodische Krane ...