Gewalt im Supermarkt: "Plexiglas soll bleiben"

Betriebsräte schlagen Alarm: In Supermärkten werden Bedienstete angegriffen, in Spitälern muss sich das Pflegepersonal in Acht nehmen.

Die Pandemiebelastungen der vergangenen beiden Jahre haben den Umgang der Menschen miteinander nicht unbedingt verbessert. Das lässt sich aus einer Umfrage herauslesen, die Betriebsräte am Montag in der Zentrale der Salzburger Arbeiterkammer präsentierten. Michael Wörthner ist einer der Vortragenden. Er ist Betriebsratsvorsitzender bei der Supermarktkette Lidl. Die Bediensteten im Lebensmittelhandel sind großteils Frauen. Keine von ihnen hat Coronamaßnahmen wie die Maskenpflicht veranlasst, keine von ihnen hat Lieferausfälle bei verschiedenen Waren zu verantworten. Sie bekommen aber ...