Paneele in Wiesen sollen Strom produzieren

Solarfreiflächen sind in Salzburg bisher kaum ein Thema. Land und Salzburg AG kündigen Offensiven an, auch private Unternehmen suchen geeignete Grundstücke.

Ein Pongauer Bauer staunte nicht schlecht, als eine ostösterreichische Firma an ihn herantrat. "Sie wollten mehrere Hektar meiner Wiesen, um dort Solarpaneele aufzustellen." Der Bauer lehnte ab. Er wolle seine Biolandwirtschaft weiterbetreiben. Schöne, das Ortsbild prägende Wiesen wie die seinen seien außerdem keine geeigneten Standorte, so der Mann, der sich aus Angst vor rechtlichen Folgen nicht outen will.

Für Energielandesrat Heinrich Schellhorn (Grüne) ist klar, "Solarparks müssen und werden vermehrt kommen". Sinnvoll seien sie nicht in Gunstlagen, aber ...