Pannenhelfer haben neuen Stützpunkt in Saalfelden

Ein Jahr nach dem Spatenstich eröffnete der ÖAMTC am Freitag in Saalfelden offiziell seinen achten Stützpunkt in Salzburg.

Auf einem 4300 Quadratmeter großen Grundstück an der Pinzgauer Straße entstand der modernste ÖAMTC-Standort Österreichs, so der Automobilclub. Im Pinzgau zählt der ÖAMTC mittlerweile mehr als 17.000 Mitglieder. Die Investitionssumme beläuft sich auf 4,4 Millionen Euro, es entstanden 14 Arbeitsplätze. Zur Eröffnung stellte sich mit Sepp Forcher ein ebenso prominentes wie langjähriges Mitglied ein. Der TV-Moderator ist seit 55 Jahren ÖAMTC-Mitglied und benötigte in der Vergangenheit immer wieder die Hilfe des Pannendienstes. Saalfeldens Bürgermeister Erich Rohrmoser bezeichnete den neuen Standort als große Bereicherung für die Stadt. Das von der SNP Architektur geplante Gebäude wurde mit nachhaltigen Materialien errichtet. Klimatisierung und Heizung erfolgen mittels Tiefenwärme und Solepumpe. "Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, anspruchsvolle Architektur, Wirtschaftlichkeit und ein ökologisches Gesamtkonzept umzusetzen. Ein Aspekt, der in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger wird", hielt ÖAMTC-Direktor Erich Lobensommer fest.

Die fünf Prüfspuren seien mit modernsten Geräten ausgestattet und ermöglichen eine Vielzahl an technischen Überprüfungen. Auch die Pannenhelfer des ÖAMTC finden in Saalfelden eine zusätzliche Basis. Das verringert die Wartezeiten bei einer Autopanne deutlich: "Pro Jahr führen wir im Pinzgau 17.500 technische Überprüfungen und 8000 Pannenhilfen durch. Mit dem zusätzlichen Standort können wir unsere Mitglieder im Mitterpinzgau optimal betreuen", so Lobensommer.

Blickfang und begehrtes Fotomotiv bei der Eröffnung waren zwei dottergelbe Oldtimer aus den sechziger Jahren. Der Puch 500 (Baujahr 1963) und die Puch 250 Beiwagenmaschine (Baujahr 1961) wurden anlässlich der Eröffnung erstmals in der Öffentlichkeit präsentiert. Die historischen Pannenfahrzeuge befinden sich im Besitz des ÖAMTC Salzburg und wurden in den vergangenen Monaten von Club-Mitarbeiter Harry Angerer mit viel Liebe zum Detail restauriert.

Quelle: SN