Papa Joe kocht auf

Jozsef "Joe" Györrfy ist ein fixe Größe in der St. Johanner Gastro-Szene. In 26 Jahren arbeitete er sich von der Küchenhilfe zum Lokalchef hoch. Am Anfang standen eine spontane Idee und Abenteuerlust.

"Du hast eh noch Platz in deinem Auto, ich fahr da jetzt mit." Dieser Satz fiel am 7. April 1992 in Budapest. Ausgesprochen wurde er vom damals 22-jährigen Jozsef "Joe" Györrfy. Spontan entschloss er sich, mit einem Freund, der in der Oberforsthofalm arbeitete, nach St. Johann zu fahren, um in der Gastronomie zu arbeiten. "Ich habe als Küchenhilfe in der Oberforsthofalm begonnen, es hat sich rasch gezeigt, dass mir das Kochen liegt", so Györffy. Schnell arbeitete er sich in der Küche empor und blieb bis 2003 in dem Lokal im Alpendorf, dann wechselte er als Küchenchef zum Platzl und später zum Cavalli.

Im April 2017 öffnete er mit dem "Papa Joe" in der Leo-Neumayer-Straße sein eigenes Lokal. "Die Namensgebung war einfach: Mich hat im Pongau von Anfang an jeder Joe genannt. Als wir Mitte der 90er-Jahre Eltern wurden, bin ich zum Papa Joe geworden."

In seinem Lokal spielt er seine ganze kulinarische Raffinesse aus, kombiniert regionale Küche mit internationalen Einflüssen. Wichtig ist ihm, für seine Gäste eine wohlige Wohnzimmeratmosphäre zu schaffen. Das gelingt ihm auch, beginnend beim Frühstücksgeschäft bis hin zum gemütlichen abendlichen Plausch bei einem guten Glas Wein.