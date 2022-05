Paradies für Insekten: Raiffeisenverband errichtet auf neuem Zentrallager ein Biodiversitätsdach

Ab nächsten Sommer wird es auf dem 6500 Quadratmeter großen Dach der neuen Lagerhalle in Bergheim summen und brummen.

Grünflächen sind derzeit auf dem Areal des Raiffeisenverbands Salzburg (RVS) im Gewerbegebiet an der Metzgerstraße in Bergheim dünn gesät. Mit dem teilweisen Neubau des zentralen Auslieferungslagers für die 37 Lagerhäuser im Bundesland wird sich das ändern. Läuft alles nach Plan, wird dort im nächsten Jahr ein Biodiversitätsdach in der Größe eines Fußballfelds Vögel und Insekten anlocken und ihnen Lebensraum bieten. Außerdem sind auf dem Gelände mehrere Grünbereiche geplant, die ausschließlich mit heimischen Sträuchern, Bäumen, Gräsern, Kräutern und Blumen bepflanzt werden. ...