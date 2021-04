"Passauer Kreis": Größen aus Kultur und Wirtschaft fordern Neustart ohne Grenzen

Seit mehr als einem Jahr machen Grenzkontrollen Unternehmern in Bayern und Österreich das Leben schwer. Nun melden sich Kapazunder aus Wirtschaft und Kultur online zu Wort.

Claudia Gugger-Bessinger, Unternehmerin und Gründerin des Netzwerks "Passauer Runde", hat in den vergangenen Wochen und Monaten ihre Kontakte spielen lassen und eine illustre Runde zusammengestellt. Und so nehmen heute, Donnerstag, Persönlichkeiten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Kultur an der "Passauer Runde" teil, die erstmals online per Videokonferenz über die Bühne geht. Motto der Veranstaltung: "Deutschland & Österreich - wir halten fest zusammen".

Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler ist aus Salzburg zugeschaltet. Starpianist Rudolf Buchbinder meldet sich aus der Elbphilharmonie ...