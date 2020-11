Pâtissier eröffnet eine Schaukonditorei in Salzburg

In Spitzenrestaurants hat Konditormeister Gerald Baltram sein Handwerk perfektioniert. Neugierige können ihm in seinem Betrieb in Salzburg-Mülln beim Arbeiten zuschauen.

Das Liebesglück von Konditormeister Gerald Baltram ist auch für Salzburger Naschkatzen ein Glücksfall. Der Niederösterreicher ist zu seiner Freundin übersiedelt und erfüllt sich in der Landeshauptstadt nach vielen Stationen in der Spitzengastronomie, darunter im Hangar-7, den Traum von der Selbstständigkeit. Das österreichische Gastronomie-Fachmagazin "Rolling Pin" hat Baltram 2019 zum Patissier des Jahres gekürt. Am Montag eröffnet der 31-Jährige am Müllner Hügel in einem historischen Gemäuer eine Schaukonditorei mit angeschlossenem Verkaufsraum und Café. Die 17 Sitzplätze bleiben zwar coronabedingt ...