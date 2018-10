Paukenschlag: Liebherr plant einen neuen Standort in Puch

Liebherr Bischofshofen eilt von Rekord zu Rekord. Jetzt will das Unternehmen in Puch-Urstein drei Hektar Grund kaufen - und einen zusätzlichen Standort bauen. Bürgermeister Helmut Klose: "Für uns ist das eine tolle Geschichte."

Liebherr in Bischofshofen schwimmt auf der Erfolgswelle. Radlader aus dem Pongau sind weltweit geschätzt und gefragt. Eine Folge: Das Werk in Bischofshofen platzt aus allen Nähten. Jetzt soll rasch Abhilfe geschaffen werden. Das Unternehmen will im Gewerbegebiet in Puch-Urstein ein Grundstück kaufen. Die Rede ist davon, dass auf der drei Hektar großen Fläche Räume für die Verwaltung, Werkstätten sowie Hallen entstehen sollen.