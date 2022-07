Pension Obertrum: Leer stehender Gasthof Neumayr wird wiederbelebt

Seit Dezember ist der Gasthof Neumayr geschlossen. Jetzt hat die Trumer Brauerei dort die Pension Obertrum eröffnet - auf Zeit.

Im Dezember hat das traditionsreiche Gasthof Neumayr in Obertrum seine Pforten geschlossen. Der Eigentümer hat das Gebäude an die Firma Kainz Immobilien verkauft. Die künftige Nutzung ist noch offen. Geplant ist eine Mischnutzung inklusive Wohnbau. Gespräche zwischen der Firma Kainz und der Gemeinde laufen.

Jetzt hat die Trumer Brauerei das Passiv-Holzhaus hinter dem ehemaligen Gasthof bis auf Weiteres gepachtet. Der Vertrag läuft so lange, bis die Firma Kainz genau weiß, wie sie die Liegenschaft künftig nutzen will. In ...