Pensionierungswelle: Senioren am Arbeitsmarkt gefragt

Die Generation der Babyboomer lässt Lücken am Arbeitsmarkt klaffen. Die SALK erhöhten das Pensionsalter ihrer Primare auf 67 Jahre.

Vor sieben Jahren ging Gabor Bànsàgi in Pension. Von Ruhestand kann bei dem 75-jährigen Facharzt für Gynäkologie aber keine Rede sein. Der Mediziner ist weiterhin in mehreren Kliniken tätig. "Bei meinem Pensionsantritt war ich noch in vollem Betrieb. Da ist es nicht gut, gleich aufzuhören. Wir Gynäkologen sagen dazu: Man soll die Nabelschnur auspulsieren lassen."

20 Jahre lang war Bànsàgi als Arzt in Ungarn tätig, danach 26 Jahre im Krankenhaus Hallein. In der Pension konnte er weiter in ...