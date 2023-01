Neuer Chef für Gletscherbahnen Kaprun - Karlsböck übergibt an Maierhofer

Thomas Maierhofer (44) soll Norbert Karlsböck (66) am 1. August als Alleinvorstand der Gletscherbahnen Kaprun AG nachfolgen. Karlsböck scheidet per 31. Juli auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus und tritt in den Ruhestand. Er war zehn Jahre Alleinvorstand. Die Entscheidung für Maierhofer fiel im Aufsichtsrat einstimmig.

Thomas Maierhofer studierte Betriebswirtschaft und Wirtschaftspädagogik und war elf Jahre beim Raiffeisenverband Salzburg (RVS) als Kommerzkundenbetreuer mit Schwerpunkt Seilbahnwirtschaft tätig. "Als Finanzprokurist ist er seit mehr als fünf Jahren eine wichtige ...