Personalmangel: Gemeinden kämpfen um Mitarbeiter

Jobs bei den Gemeinden sind nicht mehr so attraktiv. Ein neues Entlohnungsschema und andere Reformen sollen das ändern.

In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit waren die Posten bei den Gemeinden äußerst begehrt: Sie sind sicher und die Arbeitsbedingungen meistens gut. Heute werden in fast allen Branchen Mitarbeiter gesucht und die Kommunen tun sich schwer, weil sie oft nicht so gut bezahlen können wie die Privatwirtschaft.

Nicht nur in der Pflege und in der Kinderbetreuung ist es schwierig, Mitarbeiter zu finden, sondern mittlerweile in fast allen Bereichen. So suchte die Gemeinde Hof vergangene Woche per Stelleninserat jemanden für die ...