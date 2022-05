Salzburger Hotel zahlt Boni an Lehrlinge, die nicht verschlafen und nicht rauchen

Hoteliers müssen sich bei der Mitarbeitersuche mehr einfallen lassen. Wie es funktionieren kann? Etwa mit Teilzeit, Essen für den Nachwuchs und Boni fürs Nichtrauchen und Nichtverschlafen.

Das Angebot des Hotels Alpendorf in St. Johann kann sich sehen lassen: Zimmer mit Panoramablick, Grill&Chill-Lounge, Hallenbad und Wellnessabende, 50 Prozent Rabatt für Massagen und dazu täglich All-inclusive-Verpflegung vom Frühstücksbuffet bis zum Abendessen, alkoholfreie Getränke inkludiert. Und: "Gerne nehmen wir auf Allergien Rücksicht." Die Informationen richten sich aber nicht an Gäste des Viersternehotels, sondern an Mitarbeiter.

Und diese nehmen das Angebot gern an. Hotelchefin Sylvia Unterkofler kann aktuell nicht über akuten Mitarbeitermangel klagen. Auch die Eröffnung des übernommenen Hotels ...