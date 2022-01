Personalnot in der Gastronomie: Abendessen gibt es nur noch für Hotelgäste

Dorfgastein gehen nach mehreren Schließungen binnen kurzer Zeit die À-la-carte-Restaurants aus. Grund ist die massive Personalnot.

"In den Weihnachtsferien wussten die Gäste im Ort nicht mehr, wo sie abendessen gehen sollen", sagt Matthias Pfister. Er bietet in seiner Dorfkrämerei à la carte an, aber nur untertags, um 19 Uhr ist Schluss. Er finde seit Jahren kein Personal, die Kinder seien nicht an der Branche interessiert, darum habe er umgestellt. Zum Aufhören mache er sein Handwerk zu gerne, sagt Pfister, 70 bis 80 Stunden pro Woche wolle er aber nicht mehr arbeiten. Das Hauptaugenmerk gilt nun der ...