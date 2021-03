Pfand auf Plastikflaschen und Dosen: Initiativen wollen Widerstand brechen

Plastikflaschen und Dosen, achtlos weggeworfen in die Botanik: Der Naturschutzbund will mit anderen Organisationen Druck machen.

Vor dem Gebäude der Salzburger Wirtschaftskammer haben sich am Mittwochvormittag mehrere Vertreter von Initiativen postiert. Die Forderung: die Einführung eines Pfandsystems auf Einweg-Getränkeverpackungen - so wie in Deutschland. Mit im Gepäck hatten die Aktivisten jede Menge Plastikmüll und Dosen, die sie auf dem Weg durch die Stadt Salzburg gesammelt hatten.

Winfrid Herbst, Vorsitzender des Naturschutzbunds, überreichte Wirtschaftskammer-Präsident Peter Buchmüller eine Resolution. Die Wirtschaftskammer hat sich österreichweit bislang stets gegen Einwegpfand ausgesprochen - aufgrund des Aufwands und der Kosten.

...