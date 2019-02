Pink bleibt in der Formel 1 weiter ein fixer Bestandteil

Die Best Water Technology Gruppe bleibt in der Saison 2019 Teamsponsor in der Formel 1. Die zwei von BWT unterstützten pinken Boliden mit den Fahrern Sergio Perez und Lance Stroll gehen dieses Jahr als SportPesa Racing Point F1 Team an den Start.

Entgegen anders lautender Spekulationen erstrahlten die beiden Formel-1-Autos vom Rennstall Racing Point (zuvor Force India) auf der Canadian International AutoShow in Toronto in gewohnt pinkem Glanz. So frisch wie die Farbe Rosa ist auch das neue Team-Logo: SportPesa Racing Point BWT.

Anzeige

Sportsponsering ist wesentlicher Bestandteil der Marketingstrategie

Nach zwei erfolgreichen Jahren setzt BWT das Engagement in der Formel 1 mit Racing Point fort. Andreas Weißenbacher, Chef der BWT Gruppe mit Sitz in Mondsee: "Für BWT stand es immer außer Frage, auch 2019 die Formel 1 mit Pink begeistern zu wollen. Das Sportsponsoring ist zu einem wesentlichen Bestandteil unserer Marketingstrategie geworden, an deren Spitze unser Engagement in der Königsklasse des Motorsports steht."

"Wir wollen an unsere gemeinsamen Erfolge anknüpfen"

"Wir sind sehr stolz auf unsere pinken Boliden in der Formel 1 und freuen uns auf deren neue sportliche Höchstleistungen. Gestärkt von dem in den vergangenen beiden Jahren aufgebauten freundschaftlichen Verhältnis zum Team wollen wir in der neuen Saison an unsere gemeinsamen Erfolge anknüpfen", sagt Lutz Hübner, Marketingchef der BWT-Gruppe. Weißenbacher abschließend: "Ich freue mich sehr, dass wir unser Engagement in der Formel 1 neben der Begleitung der sportlichen Höchstleistungen in Pink auch gemeinsam zur Umsetzung unserer Vision BWT - For You and Planet Blue nutzen werden."

Die BWT Gruppe beschäftigt inzwischen 4000 Mitarbeiter

Die Best Water Technology-Gruppe mit 4000 Mitarbeitern ist Europas führendes Wassertechnologie-Unternehmen. BWT bietet moderne Aufbereitungssysteme und Services für Trinkwasser, Pharma- und Prozesswasser, Heizungswasser, Kessel-, Kühl- und Klimaanlagenwasser sowie für Schwimmbadwasser. BWT Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung arbeiten an neuen Verfahren und Materialien mit dem Ziel, ökologische und ökonomische Produkte zu entwickeln. Ein wichtiger Aspekt ist die Senkung des Betriebsmittel- und Energieverbrauchs und somit die Reduktion der CO 2 -Emissionen.

Quelle: SN