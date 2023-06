Pinzgau: Die Sommersaison nimmt rasant Fahrt auf - winken wieder Rekorde?

Die Sommersaison 2022 brachte bei den Nächtigungen einen neuen Rekordwert im Land Salzburg. Und heuer? Es zeichnet sich bereits ein immenser Zustrom ab, Pinzgauer Touristiker sind bestens gestimmt.

Das Angebot an Bike-Trails – wie hier in Leogang – wird in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden stetig ausgebaut. Mehr offiziell freigegebene Strecken sollen dazu beitragen, dass es anderswo zu weniger Problemen mit Grundbesitzern kommt – weil Biker „wild“ im Wald unterwegs sind.

Über 13,8 Millionen Nächtigungen wurden in Salzburg zwischen dem 1. Mai und 31. Oktober 2022 verzeichnet. Nie zuvor gab es so viele Nächtigungen in diesem Zeitraum, die bisher beste Sommersaison aus 2019 (vor Corona) wurde um rund 60.000 übertroffen, das Jahr 2021 um zwei Millionen. Der Pinzgau war in der Sommersaison 2022 mit Abstand der Bezirk mit den meisten Übernachtungen.

Dass es heuer ähnlich gut oder sogar noch besser laufen könnte, zeichnet sich bereits ab. Schon in der Vorsaison werden die Tourismuszentren des Bezirks stark bevölkert.



Zell am See-Kaprun

"Man merkt eindeutig, dass bereits viel in Bewegung ist. Ob beim See, auf den Bikes oder in den Geschäften und Restaurants: es rührt sich was", sagt Manuel Resch, der neue Geschäftsführer von Zell am See-Kaprun Tourismus. Mit Stand voriger Woche sei bei den Reservierungen für den Sommer bereits ein "Plus von 42 Prozent" gegenüber dem selben Vorjahreszeitpunkt verzeichnet worden. "Es schaut erfreulicherweise so aus, dass nicht mehr so kurzfristig gebucht wird und durchschnittlich auch wieder etwas längere Aufenthalte. Das erleichtert für viele Betriebe die Planung."

Der Großteil der Gäste komme aus dem deutschsprachigen Raum, auch Niederländer und Tschechen hätten schon "fleißig gebucht". Insgesamt habe sich Zell am See-Kaprun zu einer Ganzjahresdestination für Gäste aus über 60 Ländern entwickelt. Darunter sind nach wie vor viele aus dem arabischen Raum, wie bei jedem Stadtrundgang ersichtlich ist. "Obwohl dieser Markt von uns seit über zehn Jahren nicht mehr aktiv bearbeitet wird, ist der Urlaub bei uns weiterhin sehr gefragt", sagt Resch und ergänzt: "Uns ist wichtig, mit Weltoffenheit und Gastfreundschaft allen Menschen einen angenehmen Aufenthalt zu bieten - unabhängig von deren Kulturen."

Resch ist gerade dabei, sich in unzähligen Gesprächen mit allen möglichen Leuten einen umfassenden Überblick zu verschaffen, diverse Prozesse zu verstehen und ein "gemeinsames Wirken in eine Zugrichtung" zu etablieren. Was er bis dato festhalten kann: "Die Gegebenheiten in der vielfältigen Region sind ebenso spektakulär wie die anstehenden Veranstaltungen. Ich freue mich auf die nächsten Herausforderungen mit meinem gewaltigen Team."



Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern

Ähnlich optimistisch ist die Stimmung in Mittersill. Roland Rauch, Geschäftsführer der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern, zeigt sich mit dem Saisonstart sehr zufrieden: "Der Mai war zwar wetterbedingt etwas durchwachsen, aber dafür war an den Regentagen das Nationalparkzentrum sehr gut besucht." Seit Pfingsten sei "jetzt schon spürbar mehr Bewegung da", der Ausblick auf Juli und August gestalte sich sehr positiv und man hoffe, dass der Sommer ähnlich gut verlaufen wird wie im letzten Jahr: "Die Betten sind gefüllt, und es zeichnet sich schon eine erfolgreiche Saison ab", so der Oberpinzgauer Touristiker.

Für den Herbst wage man noch keine Prognose, so Roland Rauch, da in den letzten zehn Jahren immer kurzfristiger gebucht werde: "Dieser Trend zeichnet sich jetzt schon länger ab - man wartet mit der Buchung, wie das Wetter wird etc. und bucht dann spontan und eben oft im letzten Moment. Darauf sind wir schon eingestellt."

Der überwiegende Teil der Gäste in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern komme aus der Bundesrepublik Deutschland und aus den Niederlanden, das sei nach wie vor unverändert.

Ob im Oberpinzgau ein ähnlich großer Ansturm arabischer Gäste zu erwarten ist wie in Zell am See? "Das ist sicher nicht der Fall. Die Gäste aus dem arabischen Raum kommen eher nur als Tagesausflügler zu uns und besuchen mit Mietautos auf eigene Faust die Nationalpark-Hotspots in der Region," so Roland Rauch. "Als Nächtigungsgäste sind sie bei uns fast nicht vertreten, da stehen Destinationen wie Zell am See einfach ganz oben auf der Beliebtheitsskala."



Saalfelden Leogang

In der Region Saalfelden Leogang sei der Saisonauftakt bereits vielversprechend gelaufen. Geschäftsführer Marco Pointner schildert im PN-Gespräch: "Das Bikepark-Opening am 12. Mai war die Initialzündung - und mit den bayrischen Pfingstferien ist der Sommer bei uns richtig gestartet. Die Vorausbuchungen sind im Vergleich mit dem Vorjahr sehr gut, erst in den letzten Wochen hat die Dynamik etwas abgenommen. Wir rechnen auch mit vielen kurzfristigen Buchungen."

Vom Ausrufen neuer Rekordzahlen in Bezug auf Nächtigungen hält Pointner lieber Abstand. "In den Betrieben unserer Region wurde in den vergangenen Jahren fast ausschließlich in die qualitative Verbesserung des Angebots investiert, nicht in die quantitative. Wenn es ein guter Sommer im Bereich der letzten ein, zwei Jahre wird, kann man sehr zufrieden sein."

Die Nachfrage verteile sich mittlerweile auch gut auf Randzeiten außerhalb der Spitzen im Juli, August und im Winter. "Bei unserem Ziel, DIE Ganzjahres-Destination im Alpenraum zu werden, sind wir auf einem sehr guten Weg", sagt Pointner. Insbesondere durch das ungebrochen boomende Bike-Angebot generiere man im Sommer schon etwa gleich viele Nächtigungen wie im Winter, einzig die Wertschöpfung sei zur kalten Jahreszeit noch etwas höher.

Der Ausbau des Bikeangebots schreitet weiter voran, im Laufe des Sommers soll etwa der "Alte Schmiede Trail" eröffnet werden. Pointner: "Wir wollen den Bikern genügend attraktive legale Trails in allen Schwierigkeitsstufen bieten und sie damit so gut wie möglich kanalisieren. So soll auch der ,Wildwuchs' im freien Gelände, der ja immer wieder zu Problemen mit Grundbesitzern führt, eingedämmt werden. Wir investieren viel Zeit und Energie in ein gutes Miteinander aller Interessensgruppen."

Dreifach-Weltcup als Premiere

Von Donnerstag bis blickt die internationale Radsportszene wieder in den Pinzgau - und auf eine spektakuläre Premiere im Rahmen der UCI Mountain Bike World Series: Erstmals wird ein "Superevent" in Saalfelden Leogang ausgetragen. Neben den im Downhillern und den Cross-Country-Athleten bekommen dieses Mal auch die Weltbesten des Enduro-Sports eine Bühne. Zu bewältigen sind dabei am heutigen Donnerstag sechs Stages, in denen die Biker gegen die Uhr antreten. Dazwischen gilt es, Transferetappen ohne Zeitwertung bis zum Start der nächsten Stage zu absolvieren.

Am Freitag (Short Track) und am Sonntag geht es um die Stockerlplätze in den Cross-Country-Bewerben, der Samstag gehört den waghalsigen Downhillern rund um die Saalbacherin Vali Höll.

Insgesamt werden weit über 1000 Teilnehmer/-innen, ein großer Begleittross sowie über 20.000 Fans erwartet. An den Festivaltagen gibt es verschiedenste Side-Events, eine prall gefüllte "Expo Area" steht bereit und in der "Team Area" kann man tiefe Einblicke hinter die Kulissen des Mountainbike-Weltcups gewinnen. "Diese Veranstaltung hat eine enorme Dimension erreicht, es da steckt unfassbar viel Arbeit dahinter. Aber mit unserem großartigen Team und den vielen Partnern können wir das stemmen", sagt Marco Pointner, Geschäftsführer der Saalfelden Leogang Touristik und gemeinsam mit Kornel Grunder Veranstaltungschef. "Die Umstrukturierung innerhalb des internationalen Radsportverbands bringt große Chancen. Die World Series soll den Mountainbike-Sport auf ein nächstes Level heben." So sei etwa die TV-Reichweite durch eine neue Rechtevergabe immens erhöht worden.