Pinzgau: Wie kleinere Liftbetreiber diese Saison meistern

Der Schneemangel am Anfang der Saison schmerzte. Doch in vielen Anlagen steckt so viel Herzblut, dass es immer weiter geht. Die PN fragten einige Anbieter nach dem Stand der Dinge.

SN/sw/natursport heutal Im Heutal in Unken herrschen jetzt beste Bedingungen. Aufsperren konnte man allerdings erst am 14. Jänner. „Das Weihnachtsgeschäft geht uns ab. Positiv werden wir diesen Winter nicht bilanzieren“, sagt Geschäftsführer Sebastian Vitzthum.