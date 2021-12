Pinzgau: Wintersaison startete zwischen Hoffen und Bangen

Die schneereichen Bedingungen könnten kaum besser sein. Doch der touristische Winter ist abermals von viel Unsicherheit geprägt.

"Wir sind schon lang nicht mehr mit solchen Verhältnissen in die Saison gestartet", schildert Kornel Grundner am Montag im Gespräch mit den PN. Der Geschäftsführer der Leoganger Bergbahnen spricht beim Blick auf das vergangene Wochenende von "vielen begeisterten Wintersportlern", die bei eingeschränktem Angebot im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn unterwegs gewesen waren. An den ersten beiden Betriebstagen des Winters habe es bei 15 geöffneten Anlagen ca. 5200 Ersteintritte ins Skigebiet gegeben, 2G-Regel und FFP2-Maskenpflicht zum Trotz.

Auch der ...