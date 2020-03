Laut Marktanalysen wurden seit 2016 in Zell am See einzelne Baulandgrundstücke um über 1000 Euro pro Quadratmeter verkauft. Auch der soziale Wohnbau leidet unter den hohen Preisen.

Dass bei den Immobilienpreisen neben der Stadt und dem Flachgau auch der Pinzgau zu einem preislichen Hotspot geworden ist, zeigen Zahlen aus mehreren Quellen: RE/MAX Austria, laut eigenen Angaben Marktführer in der Immobilienvermittlung, hat etwa die typischen Preise ("gewichtetes geschichtetes ...