Pinzgauer Biobauern auf dem ersten Platz

Es war eine denkbar knappe Entscheidung: Mit rund 30 Stimmen Vorsprung gewann Familie Rieder den Salzburger Bio-Award.

Ihre Legehennen und Milchkühe weiden im Sommer auf der Alm, ihr Erdäpfelprojekt betreuen sie mit genauso viel Leidenschaft wie ihren Kräutergarten mit rund 500 Pflanzensorten und ihren Bienenlehrpfad: Andrea und Martin Rieder aus Hollersbach sind Biobauern aus Überzeugung. Und: Sie haben auch die Salzburger überzeugt. Im Online-Voting für den Bio-Award von Bio Austria Salzburg setzte sich das Pinzgauer Landwirtepaar gegen vier weitere Bezirksfinalisten durch. Am Donnerstagabend wurden sie in der Stiegl-Brauwelt mit dem Bio-Award ausgezeichnet. "Die Jury, die ja die Finalisten aus jedem Bezirk ausgewählt hat, aber auch das Voting-Publikum waren von den herausragenden Aktivitäten in der Wissensvermittlung für die biologische Landwirtschaft und von der gesamtökologischen Einstellung und Betriebsführung angetan", erklärte der Salzburger Bio-Austria-Geschäftsführer Andreas Schwaighofer.

"Mit allem hab' ich gerechnet, nur damit nicht", meinte Martin Rieder, als er gemeinsam mit Ehefrau Andrea den Preis entgegennahm. Er und seine "Kräuterfee" sind ein perfektes Team. "Da musst du mit, ob du willst oder nicht", erklärte er auf die Frage, ob die Begeisterung seiner Frau ansteckend sei oder nicht. Regionalität, Vielfalt und die Weitergabe von Wissen an Kinder und Jugendliche liegen Andrea Rieder so sehr am Herzen wie ihre 500 verschiedenen Kräuter, "und natürlich auch mein Mann", wie sie betonte. Vor allem für die Kartoffel will die Pinzgauerin eine Lanze brechen. Andrea Rieder wünscht sich, dass die Kartoffel wieder in jeden Hollersbacher Hausgarten zurückkehrt, so wie es früher selbstverständlich war.

Als sich vor einigen Jahren der Kosmetikkonzern Yves Rocher aus dem Kräuteranbau in Hollersbach zurückzog, war Andrea Rieder zur Stelle: Sie gründete mit Gleichgesinnten den Verein "Hollersbacher Kräutergarten und Bienenlehrpfad". Heute wachsen auf einer Fläche von einem Hektar besagte 500 verschiedene Kräuter, natürlich in Bioqualität.

Unter den Gratulanten waren neben Bio Austria-Bundesobfrau Gerti Grabner, dem Salzburger Agrarmarketing-Geschäftsführer und Juryvorsitzenden Gerald Reisecker auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler. "Danke, ihr seid Pioniere mit Weitsicht, die man sich wünscht", sagte sie in Richtung Gewinner, aber auch zu jenen vier Bio-Landwirten, die als Finalisten für ihre Bezirke ins Rennen gegangen waren.