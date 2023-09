Pinzgauer Firma holt "Oscar" der Stahlbauer

BILD: SN/KRALLERHOF

190 Tonnen Stahl wurden in die 95 Meter lange Brückenkonstruktion verbaut, die den Kern des zweiten Spa im Luxushotel Krallerhof in Leogang bildet. Stararchitekt Hadi Teherani hat es entworfen, die Firma Oberhofer war für die Stahlarbeiten zuständig. Ein zweites Highlight ist der 50 Meter lange Infinitypool, der quasi in den großen Naturbadesee hineinwächst.