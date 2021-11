Pinzgauer Firma mit Robotern auf der Erfolgsspur

Im Jahr 2016 gründete Markus Zehentner die Mechatronik Austria GmbH - als Einmannbetrieb im Techno-Z Saalfelden. Inzwischen stehen 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Gehaltslisten. Corona verlieh der Expansion zusätzliche Dynamik. Jetzt wird übersiedelt.

Der Robotikmarkt ist stark im Aufwind. Laut "International Federation of Robotics" (IFR) sind weltweit mehr als drei Millionen Industrieroboter im Einsatz. Damit hat sich der Bestand seit 2014 mehr als verdoppelt. Die Mechatronik Austria GmbH im Techno-Z Saalfelden hat sich binnen kurzer Zeit einen Namen in der aufstrebenden Branche gemacht. Markus Zehentner (31), Geschäftsführer der Mechatronik Austria GmbH, hat in wenigen Jahren ein Unternehmen mit einem Umsatz von 1,1 Millionen Euro aufgebaut. Im nächsten Jahr soll der Umsatz verdoppelt werden. ...