Pinzgauer Fotograf Nikolaus Faistauer: "Ich würde unser 100-Jahre- Jubiläum wirklich gerne feiern"

Der Fotograf aus Zell am See hofft, dass sein Unternehmen in 3. Generation die schwierigen Zeiten überdauert.

SN/sw/faistauer photography Nikolaus Faistauer in seinem Atelier.

Der 39-jährige Fotograf ist sozusagen mit der "Kamera vor dem Auge" auf die Welt gekommen: Seine Großmutter Elisabeth hat im Jahr 1938 in der Bezirkshauptstadt ein Fotogeschäft gegründet. Ihr Sohn Josef Faistauer trat in ihre Fußstapfen und war im gesamten Bezirk und über seine Grenzen hinaus für seine hervorragende Arbeit bekannt. Und auch (Enkel-)Sohn Nikolaus überzeugt mit seiner große Leidenschaft für das Fotografen-Gewerbe. Wen wundert's, dass er als einer von wenigen die Ausbildung zum "Qualified Austrian Photographer" absolviert hat. "Theoretisch darf ich arbeiten, praktisch tut sich nichts" Trotzdem muss er jetzt um die Zukunft des Unternehmens bangen. "Vor drei Wochen habe ich zwar erfahren, dass Fotografen 40 Prozent Umsatzersatz bekommen. Aber nur, wenn sie fixe Verträge mit Kunden haben. Aber das ist bei mir und wohl auch bei den meisten Kollegen nicht der Fall. Anders als im ersten Lockdown dürfen wir theoretisch zwar arbeiten, aber praktisch tut sich nichts. Kein Wunder, ohne Veranstaltungen, ohne Tourismus, ohne Hochzeiten ..." "Zum Glück haben meine zwei Mitarbeiter von sich aus aufgehört" Dabei hat der Zeller noch doppeltes "Glück im Unglück", wie er erzählt: "Ich hätte meine beiden Mitarbeiter nicht mehr halten können. Es wäre schlimm gewesen, ihnen kündigen zu müssen, aber sie haben von sich aus aufgehört: Der eine studiert nun, die andere arbeitet in einem Kindergarten. Als Ein-Mann-Betrieb ist es mir allerdings nicht möglich, das Geschäft in Schüttdorf zu den üblichen Zeiten offen zu halten. Mein Onkel und meine Tante haben mir - das war das zweite Glück sozusagen - angeboten, dass ich mich in ihrem zentral gelegenen Haus in der Anton-Wallner-Straße einmieten kann. Und so bin ich im vorigen Sommer hierher übersiedelt. Den alten Standort in Schüttdorf gibt es nicht mehr, dafür habe ich hier ein schönes Atelier." Und noch etwas weiß Nikolaus Faistauer aller Corona-Unbill zum Trotz zu schätzen: "Auch wenn der Fixkostenzuschuss im ersten Lockdown insgesamt nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen ist, war ich doch froh darüber. Und angesichts der überzogenen Konten auch über 2000 Euro aus dem Härtefonds. Aber insgesamt ist das alles ein Wahnsinn. Ich hoffe so sehr, dass unser hundertjähriges Firmenjubiläum kein Wunschdenken bleibt."

"Ich denke da eigentlich immer in der Wir-Form" Warum eigentlich "unser"? Als Ein-Mann-Unternehmen ... "Nun, wir sind einfach die Faistauer-Familie. Meine Eltern und meine Tante haben sich altersbedingt zwar zurückgezogen, aber trotzdem ... ich denke in der Wir-Form. Der Umzug zum Beispiel wurde im Familienrat beschlossen." Könnte sich der Zeller eine Umorientierung vorstellen? "Ich liebe meine Arbeit und habe so viel investiert, nicht ,nur' Geld. Und ich hoffe so sehr auf neue Perspektiven. Abseits von Corona wäre es schön, wenn die Menschen den Wert guter Fotografie mehr zu schätzen wüssten. Und dass das Bewusstsein dafür steigt, wie wichtig regionale Wertschöpfung ist."