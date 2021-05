Pinzgauer Gastronomen: "Der 19. Mai wird ein neuer Feiertag für die Gastronomie"

Am 19. Mai endet eine über sechs Monate lange Durststrecke für Lokale und Restaurants. Es werde "ein neuer gastronomischer Feiertag", sagen Romina und Edwin Kreml vom "Kupferkessel" in Zell am See.

SN/sw/Andreas Rachersberger Romina und Edwin Kreml vom „Kupferkessel“ in Zell am See.