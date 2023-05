Pinzgauer gewinnen für Hotel den Bayerischen Holzbaupreis

Der Kulturhof Stanggass in Bischofswiesen.

Der Kulturhof Stanggass in Bischofswiesen im Berchtesgadener Land ist ein Vorzeigeprojekt, das Tourismus und Ortsbelebung für die Einheimischen unter einen Hut bringt. Dem Hotel mit 34 Zimmern sind ein Saal für Feiern und Kulturveranstaltungen sowie ein öffentliches Restaurant mit Biergarten angeschlossen. Die Eigentümer wollten einen Ort der Begegnung schaffen und wählten als Baustoff einheimisches Holz, das in einem Sägewerk in Berchtesgaden verarbeitet wurde. Als Holzbauer engagierte man die Firma Meiberger aus Lofer.

Rund eineinhalb Jahre nach der Eröffnung ...