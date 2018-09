Pinzgauer Know-how bei den US Open in New York

Die Tenniswelt schaut nach New York: Beim Grand Slam geht es um Ruhm und viel Geld. Ein Stadion wurde für die US Open neu errichtet - das Louis Armstrong Stadium. Die Rieder Gruppe aus Maishofen lieferte Latten aus Glasfaserbeton für die Fassade.

Die US Open in New York haben heuer eine Salzburger Note: Das Architekturbüro Rossetti aus Detroit setzten beim Neubau des Louis Armstrong Stadiums auf Know-how aus dem Pinzgau. Die Rieder Gruppe aus Maishofen hat Latten aus Glasfaserbeton in silbergrau, anthrazite sowie einem extra für die USTA entwickelten Braunton geliefert. Diese kamen bei der Verkleidung der beiden Außenhüllen im Stadion für 14.069 Zuschauer sowie beim neuen Ticketcenter zum Einsatz - auf 5000 Quadratmetern. Das Armstrong Stadion ist das zweitgrößte der US Open - nach dem Arthur Ashe Stadium mit einer Kapazität für 23.771 Zuschauer.