Pinzgauer räumten beim "Wikarus" groß ab

Senoplast wurde als Salzburger "Unternehmen des Jahres"geehrt, Susana Niedan-Feichtinger für ihr unternehmerisches Lebenswerk.

Der Salzburger Wirtschaftspreis "Wikarus" wird von der WKS und dem Land Salzburg getragen und von den Partnern Salzburger Sparkasse, Salzburger Nachrichten und ORF-Landesstudio unterstützt. In der Kategorie "Unternehmen des Jahres" wurden in erster Linie die Erfolge des vergangenen Jahres, die Innovationskraft, die Unternehmenskultur und die regionale Bedeutung der teilnehmenden Betriebe bewertet. Dabei erzielte die Senoplast Klepsch & Co GmbH in Piesendorf die höchste Zustimmung der Jury.

Dem Hersteller von hochwertigen Kunststoffplatten und -folien für verschiedenste Anwendungsbereiche ist es ...