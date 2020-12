Pinzgauer Skigebiete rüsten sich für Einheimische

Weihnachten beschert den Bergbahnen die Chance zum Aufsperren. Ohne Hotelgäste und Einkehrschwung. Ski fahren pur ist vorerst die Devise. Und zu zeigen, dass es mit Sicherheit funktioniert. Riesenverluste sind aber unvermeidbar.

Sie ärgerte sich oft in den vergangenen Wochen. Wie viele Branchenkollegen. Isabella Dschulnigg-Geissler, Hotelierin (Saalbacher Hof) und Geschäftsführerin der Saalbacher Bergbahnen, steckte mitten in der Perspektivlosigkeit. Fünf Tage vor der Regierungserklärung am vorigen Mittwoch sagte sie den PN: "Das Herumdrucksen macht jeden wahnsinnig. Was wir brauchen, ist eine klare Vision!"

Jetzt steht ein erster Zeitpunkt fest. Am 24. Dezember bekommen die Bergbahnen ihre Bescherung. Sie dürfen öffnen, die Hotels aber bleiben zumindest bis 7. Jänner zu. Ebenso die ...