Pinzgauer Tischler steigt bei Enzinger in Hof ein

Zum 50-jährigen Bestehen stellt die Tischlerei + Möbelwerkstatt Enzinger die Weichen für die Zukunft. Dabei spielt ein Partner aus dem Pinzgau eine entscheidende Rolle.

Neu in der Geschäftsführung: Hans Haslacher und Marco Resch von der Tischlerei Enzinger in Hof bei Salzburg.

Die Gründerfamilie der Tischlerei Enzinger in Hof bei Salzburg veräußerte ihre Gesellschaftsanteile, davon übernimmt die Tischlerei Brugger aus Taxenbach im Pinzgau 55 Prozent. Der Tischlermeister Georg Brugger ist damit neuer handelsrechtlicher Geschäftsführer. Die übrigen 45 Prozent übernehmen zu gleichen Teilen Werkstattleiter Hans Haslacher und Marco Resch als gewerblicher Geschäftsführer. Man gehe als Trio nun positiv in die nächsten 50 Jahre, sagt Brugger.

Die beiden Tischlereien haben bereits zuvor eng zusammengearbeitet, diese Kooperation solle nun vertieft werden, wie es in einer Aussendung heißt.

Die Tischlerei Enzinger in Hof beschäftigt derzeit 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mehr als 70 Lehrlinge wurden in den vergangenen 50 Jahren ausgebildet, 15 davon haben die Meisterprüfung abgelegt. Das Unternehmen bietet Produkte für Privat- und Gewerbekunden im In- und Ausland an. Die Flachgauer Tischlerei hat bereits mit Unternehmen wie Red Bull, Würth, Skidata, Rettet das Kind, dem Autohaus Lindner sowie diversen Hotelbetrieben zusammengearbeitet. Zuletzt hat Enzinger den Empfangsbereich im neuen LASK-Stadion in Linz und die Neuausstattung des Heimatwerks Salzburg gefertigt.