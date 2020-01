Pkw-Zulassungen in Salzburg sind 2019 gestiegen

Der Anteil von E-Autos bei den Neuzulassungen liegt bei 2,6 Prozent.

Während österreichweit die Pkw-Neuzulassungen 2019 rückläufig waren (minus 3,4 Prozent), hat sich die Zahl im Bundesland Salzburg leicht erhöht (plus 0,1 Prozent). Laut Statistik Austria wurden im vergangenen Jahr in Salzburg 27.970 Neuwagen zugelassen (2018: 27.930). Davon waren 14.463 Benziner (plus 7,0 Prozent) und 11.327 Diesel (minus 12,3 Prozent).

Der Anteil an Hybridfahrzeugen war mit 1397 Neuzulassungen (2018: 899) zwar weiterhin vergleichsweise gering, der Zuwachs betrug aufgrund des niedrigen Ausgangswerts allerdings 55 Prozent (2018: plus 73,3 Prozent). Um 30 Prozent erhöhte sich die Anzahl der Neuzulassungen bei Elektroautos, die im vergangenen Jahr bei 726 Fahrzeugen lag. Davon wurden 617 von Unternehmen und 109 von Privatpersonen angemeldet. Gemessen an der Gesamtanzahl an Kfz-Neuzulassungen liegt der Anteil der E-Autos im Bundesland Salzburg aktuell bei 2,6 Prozent.

"Die leichten Zuwächse resultieren vor allem aus Kurzzulassungen im vierten Quartal. Damit hat der Autohandel zum Kundenvorteil auf die geänderten CO2-Vorgaben, die mit Jahresbeginn im Zuge der fortschreitenden Ökologisierung bei Neuzulassungen greifen, reagiert", sagt Josef Nußbaumer, Obmann des Salzburger Landesgremiums Fahrzeughandel bei der Wirtschaftskammer.

Quelle: SN