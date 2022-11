Pleite Musterhauspark Eugendorf: Sanierungsplan wurde angenommen

Sanierungsplan für die Musterhauspark GmbH wurde angenommen.

Die Insolvenz der Fertigteilhausfirma Scalahaus führte wohl auch zur Insolvenz der Musterhauspark GmbH. Diese betreibt Ausstellungsflächen in Eugendorf, Haid und Graz. Eröffnet wurde die Insolvenz am 3. September. Am Mittwoch fand die Prüfungs- und Sanierungsplantagsatzung statt. Der Sanierungsplanvorschlag wurde angenommen - jedoch nicht bestätigt.

"Die Gläubiger erhalten eine Quote von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren - jedoch nur, wenn Gläubiger bis zum 21. Dezember eine rechtsverbindliche Erklärung abgeben, ihre Forderungen zurückzuziehen bzw. ihren Quotenanteil zurückstellen", sagt Aliki ...