100.000 Nächtigungen buchten Touristen im Sommer allein in Saalbach-Hinterglemm über Thomas Cook. Nun steht die Wintersaison vor der Tür - welche Auswirkung die Pleite des Reiseunternehmers auf Salzburg hat.

Der Schaden für die Touristiker in Salzburg sei groß, sagt Walter Veit. Er ist Hotelier in Obertauern und Vizepräsident der Hoteliersvereinigung. Vor allem in der Region Saalbach-Hinterglemm hätten die Buchungen über Thomas Cook oder Neckermann "gewaltige Dimensionen": In diesem Sommer ...