Bürgermeister Harald Preuner und Tourismuschef Bert Brugger haben am Dienstag die Bilanz für das abgelaufene Jahr präsentiert.

Es ist wieder ein Plus geworden - wie zu erwarten war. Das Tourismusjahr 2019 hat in der Stadt Salzburg 3,3 Millionen Nächtigungen (plus 5,3 Prozent) und 1,9 Millionen Ankünfte (plus 4,9 Prozent) gebracht. Diese Ergebnisse seien vor allem auf die ...