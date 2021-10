Pongauer Architekt erhielt Preis für Kapelle aus Holz

Tom Lechner plante private Kapelle in Oberösterreich . Für die Financiers war es Liebe auf den zweiten Blick.

Eine Gruppe von Privatpersonen aus Straß im Attergau (OÖ) wollte nicht mehr den Weg in die Kirche nach St. Georgen auf sich nehmen. Auch die Alternative, ein kleiner Andachtsraum in der Volksschule, war keine Dauerlösung. Es fiel der Entschluss eine Kapelle zu errichten. Als Architekt Tom Lechner den Auftraggebern seinen Entwurf präsentierte, war die Begeisterung enden wollend. "Die erste Reaktion ging in die Richtung: so sieht eine Kapelle nicht aus", sagt der Altenmarkter. Von seiner Idee eines sakralen Holzbaus wollte ...